Anticipo Serie A Cagliari-Inter 0-2
22.40 Seconda vittoria di fila dell'Inter che passa 2-0 in casa del Cagliari. L'Inter la sblocca già al 9': Barella serve a sinistra Bastoni, perfetto il cross per il colpo di testa di Lautaro Martinez che supera Caprile. A fine 1° tempo si fa male Belotti.Nerazzurri vicini al raddoppio,ma il destro da fuori di Calhanoglu colpisce il palo. Subito dopo Carpile salva su Thuram che poi si divora il 2-0.Palo anche per Folorunsho Ma all'82' arriva il gol di Pio Esposito su cross di Dimarco che chiude il match. Terzo palo con Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: anticipo - serie
Kean Inter, la Fiorentina gioca d’anticipo! Pronto un rinnovo per l’attaccante italiano, vice-capocannoniere della scorsa Serie A
Prezzi europei della serie Pixel 10 svelati in anticipo: nessun rincaro rispetto al 2024
Confael Sicilia: "La Regione a due velocità, diritti negati e il miraggio dell'anticipo Tfr per i dipendenti di serie b"
Serie B, 2-2 nell'anticipo tra Catanzaro e Juve Stabia. Spicca la prova di Giacomo Stabile - X Vai su X
Calcio Serie B, oggi l’anticipo Catanzaro-Juve Stabia in diretta Radio su RTC. Le ultime e le probabili formazioni https://www.giornaledicalabria.it/calcio-serie-b-oggi-lanticipo-catanzaro-juve-stabia-in-diretta-radio-su-rtc-le-ultime-e-le-probabili-formazioni/ - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA: Cagliari-Inter LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti dell'anticipo di Serie A - Inter, anticipo serale del sabato della quinta giorrnata di Serie A: formazioni e risultato in diretta. Riporta goal.com
Le pagelle dell'Inter dopo la vittoria in casa del Cagliari (0-2) - Finisce con la vittoria dell'Inter sul Cagliari, all'Unipol Domus, l'anticipo serale del sabato della quinta giornata di Serie A. Scrive msn.com