Anticipazioni Il paradiso delle signore di ottobre | la verità su adelaide e la sua presa in giro

analisi delle prime settimane di messa in onda e aspettative per la soap. Il ritorno di Il Paradiso delle Signore sulla scena televisiva ha mostrato fin da subito alcune difficoltà nel conquistare il pubblico, specialmente rispetto alla concorrenza di altre produzioni. Le prime due settimane di programmazione hanno registrato una media di circa 1,2 milioni di spettatori al giorno, con uno share che si aggira intorno al 14-15%. Questi dati sono significativamente inferiori rispetto alle performance della stagione precedente, quando la soap raggiungeva oltre 1,8 milioni di spettatori, mantenendo uno share tra il 19% e il 21%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

