Anticipazioni Ballando con le stelle del 27 settembre le novità della 20ª edizione

Il sipario si riapre questa sera, sabato 27 settembre, sull’Auditorium Rai del Foro Italico. Milly Carlucci torna alla guida di Ballando con le stelle, lo show di Rai1 che taglia il traguardo della sua ventesima edizione, confermandosi uno dei format più longevi e seguiti della nostra televisione. Per celebrare questo speciale anniversario, la macchina dello spettacolo ha predisposto un cast esperto, con nomi che arrivano dallo sport, dalla musica e dalla televisione, con l’obiettivo di replicare – e magari superare – il successo dello scorso anno, quando a trionfare era stata Bianca Guaccero insieme al maestro Giovanni Pernice, che è anche diventato il suo compagno. 🔗 Leggi su Dilei.it

