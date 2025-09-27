Il Marvel Cinematic Universe (MCU) ha spesso alimentato discussioni tra i fan riguardo alle potenzialità dei suoi eroi e alle strategie che avrebbero potuto cambiare le sorti delle battaglie contro nemici di livello superiore. Recentemente, si è diffusa una conferma indiretta che potrebbe rivoluzionare alcune interpretazioni sulla capacità di alcuni personaggi di sconfiggere Thanos, il potente Titano. In questo contesto, si analizzano le possibilità strategiche di Ant-Man e della Wasp nel contrastare uno dei villain più temuti dell’universo Marvel. il ruolo di ant-man e la wasp nella lotta contro thanos. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ant-man potrebbe aver battuto thanos da solo