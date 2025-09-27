In una recente intervista, Anna Falchi ha svelato alcuni dei suoi segreti, che le permettono di essere sempre al top dal punto di vista fisico nonostante un’età che avanza. Ecco il suo racconto. La carriera di Anna Falchi è iniziata decenni fa, come attrice, conduttrice, oltre che ex modella e produttrice cinematografica. Per via della sua bellezza, è considerata un sex symbol del periodo compreso tra gli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio. Nata a Tampere, in Finlandia, paese di cui possiede anche la cittadinanza, all’età di 53 anni è ancora in splendida forma, ed in molti si chiedono se non abbia assunto l’elisir dell’eterna giovinezza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Anna Falchi rivela la sua dieta miracolosa: ecco come fa ad essere sempre in forma