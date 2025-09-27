Anita Mazzotta da Treviso alla casa del Grande Fratello

Bella, giovane e con la sua storia incisa sulla pelle. Così si presenta Anita Mazzotta, 28 anni, originaria di Castelfranco Veneto, pronta a varcare la celebre porta rossa del Grande Fratello 2025. I suoi tatuaggi non sono semplici decorazioni: sono frammenti di vita, simboli di sfide superate e conquiste personali che raccontano un percorso fatto di resilienza, passione e autenticità. La nuova edizione del reality, al via lunedì 29 settembre su Canale 5, segna un ritorno alle origini: protagonisti non famosi, volti comuni con storie straordinarie.

