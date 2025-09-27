Anime più influenti di dragon ball

Il panorama dell’animazione giapponese è stato influenzato da numerose serie che hanno contribuito a definire e rivoluzionare il medium. Sebbene Dragon Ball di Akira Toriyama abbia rappresentato un punto di svolta, altre produzioni si sono distinte per aver ampliato i confini artistici, narrativi e culturali dell’animazione. Questo approfondimento analizza dieci tra le più significative serie anime che, in modi diversi, hanno lasciato un’impronta indelebile nel settore. neon genesis evangelion: una rivoluzione psicologica nel mecha. innovazioni narrative e commerciali. Quando Neon Genesis Evangelion ha debuttato nel 1995, ha trasformato il genere mecha introducendo tematiche profondamente psicologiche e filosofiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

