Anime estivi 2025 | le 10 serie imperdibili
Con l’arrivo dell’autunno 2025, il panorama degli anime si prepara a salutare una delle stagioni più innovative e apprezzate degli ultimi anni. La stagione estiva ha infatti offerto titoli che hanno rivoluzionato il settore, lasciando un segno indelebile nel pubblico e nella critica specializzata. Tra ritorni di franchise storici e nuove produzioni che hanno saputo catturare l’attenzione, emergono alcune serie che si sono distinte per qualità, originalità e capacità di intrattenere. In questo contesto si inseriscono anime come Sakamoto Days Part 2, Secrets of the Silent Witch, Clevatess e altri ancora, capaci di offrire esperienze diverse ma tutte di altissimo livello. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Anime estivi 2025 ignorati da netflix e crunchyroll
Crunchyroll: i nuovi anime per l'autunno 2025
19 settembre 1996 usciva "Anime Salve" Un viaggio. Immaginario e concreto, fatto di suggestioni lontane e contaminazioni dirette. L'ultimo viaggio, il più lungo, quello in grado di toccare più estremi, di spingersi oltre i confini dapprima solo intravisti.
Le 10 serie anime imperdibili dell'autunno 2025: grandi ritorni e un finale epico - Dai reboot nostalgici ai finali storici, passando per isekai vendicativi e corti sperimentali: ecco le uscite che segneranno la nuova stagione.
Crunchyroll svela la lineup anime dell'autunno 2025: ritorni attesi e novità sorprendenti! - La piattaforma ha annunciato un calendario esplosivo per l'autunno 2025: tra grandi ritorni e debutti inediti, la stagione sarà ricchissima.