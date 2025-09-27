Angelo Sarleti e l' arte come sistema di lettura del caos

Nome e cognome: Angelo Sarleti Luogo e anno di nascita: Reggio Calabria 1979 Gallerie di riferimento e contatti social: @angelosarletistudio L'intervista. Che cos’è per te lo studio d’artista? È il luogo più intimo in cui posso stare. Un po’ come il bagno de “Il Maestro di Vigevano”. Non perché senta il bisogno di nascondermi, ma perché, romanticamente, ho ancora la necessità di alienarmi. Ho bisogno di uno spazio e di un tempo assoluti: un luogo dove posso rimanere fermo per ore senza dover spiegare a nessuno che sto lavorando. Non sono mai riuscito a condividere lo studio con altri colleghi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

