Angela Andreoli | Io l' argento olimpico Vanessa Ferrari e Los Angeles

Angela Andreoli - argento olimpico, ginnastica artistica - ha visitato l'ASD Liberty di Fiesse (Brescia), una delle società che ha aderito all'iniziativa "Tutti in Campo" del Gruppo Selex. Qui l'azzurra ha risposto alle domande delle giovani atlete. Dalla sua medaglia alle olimpiadi fino al rapporto con Vanessa Ferrari e con un obiettivo in testa: Los Angeles. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Angela Andreoli: "Io, l'argento olimpico, Vanessa Ferrari e... Los Angeles"

ROMA, ROMA, ROMA…. … core de sta città! Che stile la nostra ginnasta Angela Andreoli! E con il Colosseo dietro è tutto ancora più magico! #ItaliaTeam @Federginnastica - X Vai su X

In fiume e in pedana sappiamo che sono dei Campioni. Ma come se la cavano Giovanni de Gennaro e Angela Andreoli con scioglilingua e domande stuzzicanti? Ascolta l'intervista doppia realizzata ai nostri atleti. #CentraleLatteBrescia #CampioniBresciani #I - facebook.com Vai su Facebook

Angela Andreoli, la ginnasta lettrice: «Mi concentro con un libro prima delle gare e alle Olimpiadi ho gioito per tutte noi» - «Abbiamo capito che la medaglia c'era dopo il mio corpo libero, perché io sono stata l'ultima ginnasta dell'Italia nella gara a squadre. Secondo vanityfair.it

Parigi 2024, le Fate si arrendono solo a Simone Biles e conquistano uno storico argento - Il sogno è diventato realtà: le Fate della ginnastica artistica conquistano la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo riporta ilgiornale.it