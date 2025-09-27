Anfore di 2000 anni fa trovate nei rifiuti a Messina

AGI - Anfore di oltre duemila anni fa recuperate tra i rifiuti nel Messinese. Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato in consegna tre anfore grandi e tre anfore piccole, di rilevante interesse archeologico, al Parco archeologico di Naxos Taormina, dove potranno essere esposte e valorizzate presso il locale Museo archeologico. Questi beni sono stati trovati durante un servizio di polizia ambientale, nel corso del quale i militari della Compagnia di Taormina hanno individuato un'area attigua al Torrente Santa Venera, situato nella frazione di Trappitello, nella quale, oltre a vecchi capi di abbigliamento e a materiale di risulta li' abbandonato, c'erano dei sacchetti di diverse dimensioni e colori. 🔗 Leggi su Agi.it

