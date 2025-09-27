ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta straordinaria nel Messinese. Sei anfore, di cui tre di grandi dimensioni e tre più piccole, risalenti a epoche diverse, sono state recuperate tra i rifiuti nel Messinese. A rinvenirle sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Messina, che hanno subito affidato i reperti al Parco Archeologico di Naxos Taormina, dove saranno esposti e valorizzati nel Museo Archeologico. Il ritrovamento tra i sacchetti abbandonati. La scoperta è avvenuta durante un’operazione di polizia ambientale condotta dai militari della Compagnia di Taormina. In un’area adiacente al Torrente Santa Venera, nella frazione di Trappitello, i finanzieri hanno trovato, tra vecchi indumenti e materiale di scarto, alcuni sacchetti di plastica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Anfore di 2000 anni fa recuperate tra i rifiuti a Messina