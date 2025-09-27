Anemone il trailer italiano del ritorno di Daniel Day-Lewis al cinema
Il grande Daniel Day-Lewis ritorna al cinema scrivendo insieme a suo figlio, anche regista, un dramma familiare dal titolo Anemone, di cui vi mostriamo il trailer ufficiale in italiano. Al cinema dal 6 novembre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
