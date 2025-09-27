Anemone il trailer italiano del ritorno di Daniel Day-Lewis al cinema

Comingsoon.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande Daniel Day-Lewis ritorna al cinema scrivendo insieme a suo figlio, anche regista, un dramma familiare dal titolo Anemone, di cui vi mostriamo il trailer ufficiale in italiano. Al cinema dal 6 novembre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

anemone il trailer italiano del ritorno di daniel day lewis al cinema

© Comingsoon.it - Anemone, il trailer italiano del ritorno di Daniel Day-Lewis al cinema

In questa notizia si parla di: anemone - trailer

Daniel Day-Lewis e Sean Bean sono due fratelli nel trailer di Anemone

Anemone: il trailer ufficiale del film con Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis torna al cinema nel trailer di Anemone

Anemone | Il trailer del film che segna il ritorno di Daniel Day-Lewis - Universal Pictures ha svelato il trailer di Anemone, il film che segna il ritorno sulla scena di Daniel Day- Come scrive universalmovies.it

Guarda il trailer di ‘Anemone’, il ritorno al cinema di Daniel Day-Lewis - L'attore, che si è ritirato dalla recitazione nel 2017, ha scritto il film insieme al figlio Ronan Day- Secondo rollingstone.it

Cerca Video su questo argomento: Anemone Trailer Italiano Ritorno