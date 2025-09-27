Andreucci d’argento al Rally di Piancavallo

Un ritorno da grande protagonista per Paolo Andreucci al "Rally di Piancavallo", valido per il Trofeo italiano rally, andato in scena sulle strade del Friuli-Venezia Giulia nello scorso fine settimana. A distanza di oltre vent’anni dalla sua ultima partecipazione, il pluricampione toscano ha chiuso la gara al secondo posto assoluto, al volante della Skoda Fabia RS Rally2 del Lion Team, gommata MRF Tyres e iscritta sotto le insegne della Scuderia Ro Racing. Una gara tutt’altro che semplice, caratterizzata da condizioni meteo variabili che hanno reso la scelta delle gomme e le strategie di gara particolarmente delicate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Andreucci d’argento al Rally di Piancavallo

In questa notizia si parla di: andreucci - argento

Paolo Andreucci al via del Rally 1000 Miglia con Alessandro Arnaboldi alle note Paolo Andreucci torna al Rally 1000 Miglia con Alessandro Arnaboldi alle note, dopo il secondo posto al Piancavallo Andreucci sarà in gara al Rally 1000 Miglia con Arnaboldi, s - facebook.com Vai su Facebook

Andreucci d’argento al Rally di Piancavallo - Automobilismo Tornato alla corsa friulana, valida per il Trofeo italiano, dopo vent’anni, il pilota garfagnino si è piazzato al secondo posto ... Come scrive sport.quotidiano.net

Automobilismo - Rally. Andreucci al "Piancavallo». Torna dopo oltre vent’anni - Il pluricampione italiano Paolo Andreucci (foto), su Skoda Fabia RS Rally2, curata dal Lion Team e gommata MRF Tyres, sarà al via del Rally Piancavallo, in programma da oggi e valido per il Trofeo ... Lo riporta lanazione.it