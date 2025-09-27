Andrea Gentili scomparso nel nulla da Calcata ricerche a tappeto
Proseguono senza sosta le ricerche di Andrea Gentili, l'83enne scomparso da Calcata venerdì 26 settembre. Sono ore di grande apprensione.La scomparsaL'uomo, italiano ma residente negli Stati Uniti, stava pranzando con i familiari in un ristorante del borgo. Al termine, intorno alle 13,45, si. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
