Andrea Gentili scomparso ieri da Calcata dopo un pranzo con la famiglia | non è mai arrivato all'auto

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Gentili, 83 anni, è scomparso ieri da Calcata dopo aver pranzato con i familiari in un ristorante del borgo. Si è diretto verso la sua auto, ma lì non è mai arrivato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: andrea - gentili

Andrea Gentili scomparso nel nulla da Calcata, ricerche a tappeto

83enne scomparso da Calcata, da ieri in corso le ricerche - L'uomo si è allontanato da un ristorante per andare a prendere l'auto e non è più tornato. Scrive rainews.it

andrea gentili scomparso ieriAndrea Gentili scomparso a Calcata, ricerche in corso - Si chiama Andrea Gentili ed è stato avvistato per l'ultima volta intorno alle 13:45 di ieri. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Andrea Gentili Scomparso Ieri