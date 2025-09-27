Andrea Gentili scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia chi è l' 83enne svanito nel nulla vicino Viterbo
Andrea Gentili, 83enne, è scomparso a Calcata, Viterbo: di lui si sono perse le tracce dopo un pranzo in famiglia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Andrea Gentili scomparso nel nulla da Calcata, ricerche a tappeto
Andrea Gentili scomparso ieri da Calcata dopo un pranzo con la famiglia: non è mai arrivato all’auto
