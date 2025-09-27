Andrea Gentili scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia chi è l' 83enne svanito nel nulla vicino Viterbo

Notizie.virgilio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Gentili, 83enne, è scomparso a Calcata, Viterbo: di lui si sono perse le tracce dopo un pranzo in famiglia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

andrea gentili scomparso a calcata dopo un pranzo in famiglia chi 232 l 83enne svanito nel nulla vicino viterbo

© Notizie.virgilio.it - Andrea Gentili scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia, chi è l'83enne svanito nel nulla vicino Viterbo

In questa notizia si parla di: andrea - gentili

Andrea Gentili scomparso nel nulla da Calcata, ricerche a tappeto

Andrea Gentili scomparso ieri da Calcata dopo un pranzo con la famiglia: non è mai arrivato all’auto

andrea gentili scomparso calcataAndrea Gentili scomparso ieri da Calcata dopo un pranzo con la famiglia: non è mai arrivato all’auto - Andrea Gentili, 83 anni, è scomparso ieri da Calcata dopo aver pranzato con i familiari in un ristorante del borgo ... Da fanpage.it

andrea gentili scomparso calcataAndrea Gentili scomparso a Calcata, ricerche in corso - Si chiama Andrea Gentili ed è stato avvistato per l'ultima volta intorno alle 13:45 di ieri. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Andrea Gentili Scomparso Calcata