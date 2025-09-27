Andrea Delogu | dal cuore di San Patrignano alla pista di Ballando con le stelle
Quando si accenderanno i riflettori di Ballando con le stelle, il pubblico di Rai 1 troverà in pista un volto amato per la voce, i sorrisi e la verve incontenibile: Andrea Delogu, ora in coppia con il maestro Nikita Perotti. L’infanzia speciale tra Cesena e San Patrignano Nata a Cesena il 23 maggio 1982 e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: andrea - delogu
Tim Summer Hits 2025, il Best Of su Rai1, gli ospiti di Carlo Conti e Andrea Delogu
Tutto pronto per la quinta e ultima puntata dell'evento canoro dell'estate di Rai 1. Carlo Conti e Andrea Delogu stasera in tv conducono "Tim Summer Hits Best Of"
BOOM! Andrea Delogu a Ballando con le Stelle 2025
Sostieni la tua coppia preferita #AndreaDelogu e #NikitaPerotti con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle - X Vai su X
RaiAccessibilità. . Ecco il nuovo cast di Ballando con le stelle: Barbara d'Urso, Rosa Chemical, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Marcella Bella, Beppe Convertini, la #SignoraCoriandoli, #MartinaColombari, P - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Delogu debutta a Ballando con le stelle: chi è, età, San Patrignano, ex marito, fidanzato, carriera - Per la nuova edizione, tanti vip si metteranno alla prova con balli e coreografie: Nancy Brilli, Martina Colombari, ... Come scrive ilmessaggero.it
La vita privata di Andrea Delogu: età, origini, fidanzato, ex marito - L'infanzia e i genitori, gli amori e le curiosità: tutto sulla conduttrice, tra le concorrenti di "Ballando con le stelle 2025" ... Si legge su today.it