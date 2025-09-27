"Una cosa brutta, che mai ho ricordato". Così l’assessore uscente e candidato per la Lega alle Regionali, Andrea Maria Antonini, commenta quanto accaduto giovedì ad Ascoli, in occasione della visita che ha visto protagonista il leader leghista Matteo Salvini. Il vicepremier, infatti, è stato contestato da diverse persone con fischi, cori e striscioni. Lo stesso Salvini si è lamentato con il suo staff per la situazione in cui si è venuto a trovare, che non gli avrebbe consentito di tenere regolarmente il comizio promosso per presentare gli aspiranti consiglieri regionali del ‘Carroccio’. Dure le parole di Antonini, amareggiato per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Andrea Antonini: "Vili attacchi alla Lega con la scusa Palestina"