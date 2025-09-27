Ancora una rapina nel Barese malvivente mascherato e armato scappa per le vie di Sannicandro

Agi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Ha la pistola, sta scappando". A 24 ore dal tentativo di rapina al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, un nuovo episodio si è verificato nel Barese, a Sannicandro, intorno alle 12. Un video amatoriale diffuso sui social da una residente mostra un uomo, con il volto coperto da un passamontagna e armato, che avrebbe rapinato una gioielleria in piazza Cesare Battisti. Nella fuga a piedi per le vie cittadine il malvivente è stato inseguito da due carabinieri, liberi dal servizio, che sono riusciti a bloccarlo prima dell'arrivo dei colleghi della compagnia di Modugno. Secondo quanto si apprende, il commando era composto da altre tre persone, fuggite a bordo di un Suv e al momento irreperibili. 🔗 Leggi su Agi.it

ancora una rapina nel barese malvivente mascherato e armato scappa per le vie di sannicandro

© Agi.it - Ancora una rapina nel Barese, malvivente mascherato e armato scappa per le vie di Sannicandro

In questa notizia si parla di: rapina - barese

Pomigliano d’Arco, giovane arrestato per rapina a un’anziana nel Barese: fratture e trauma cranico per la vittima

Rapina nel Barese, malviventi armati fanno irruzione in azienda ortofrutticola: in fuga con il bottino

La rapina, gli spari, i feriti: terrore in un centro commerciale nel Barese

rapina barese malvivente mascheratoAncora una rapina nel Barese, malvivente mascherato e armato scappa per le vie di Sannicandro - A 24 ore dal tentativo di rapina al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, un nuovo episodio si è verificato nel Barese, a Sannicandro, intorno ... Lo riporta msn.com

Rapina col mitra in mano, malvivente fermato da due carabinieri - Il rapinatore è stato bloccato da un carabiniere in congedo e da uno in borghese ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rapina Barese Malvivente Mascherato