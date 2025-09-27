Ancora una rapina nel Barese malvivente mascherato e armato scappa per le vie di Sannicandro
AGI - "Ha la pistola, sta scappando". A 24 ore dal tentativo di rapina al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, un nuovo episodio si è verificato nel Barese, a Sannicandro, intorno alle 12. Un video amatoriale diffuso sui social da una residente mostra un uomo, con il volto coperto da un passamontagna e armato, che avrebbe rapinato una gioielleria in piazza Cesare Battisti. Nella fuga a piedi per le vie cittadine il malvivente è stato inseguito da due carabinieri, liberi dal servizio, che sono riusciti a bloccarlo prima dell'arrivo dei colleghi della compagnia di Modugno. Secondo quanto si apprende, il commando era composto da altre tre persone, fuggite a bordo di un Suv e al momento irreperibili. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: rapina - barese
Pomigliano d’Arco, giovane arrestato per rapina a un’anziana nel Barese: fratture e trauma cranico per la vittima
Rapina nel Barese, malviventi armati fanno irruzione in azienda ortofrutticola: in fuga con il bottino
La rapina, gli spari, i feriti: terrore in un centro commerciale nel Barese
la Repubblica. . Paura al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, nel Barese, dove un uomo armato ha tentato una rapina in una gioielleria. Il malfattore, con il volto coperto da una maschera di plastica bianca, ha fatto irruzione nell'esercizi - facebook.com Vai su Facebook
La 'fuga' dopo la rapina e la sparatoria nel parcheggio: due feriti al centro commerciale di Molfetta https://ift.tt/zw4OguW https://ift.tt/S9usDNV - X Vai su X
Ancora una rapina nel Barese, malvivente mascherato e armato scappa per le vie di Sannicandro - A 24 ore dal tentativo di rapina al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, un nuovo episodio si è verificato nel Barese, a Sannicandro, intorno ... Lo riporta msn.com
Rapina col mitra in mano, malvivente fermato da due carabinieri - Il rapinatore è stato bloccato da un carabiniere in congedo e da uno in borghese ... rainews.it scrive