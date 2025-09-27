ancora una rapina nel barese malvivente mascherato e armato scappa per le vie di sannicandro

AGI - "Ha la pistola, sta scappando". A 24 ore dal tentativo di rapina al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, un nuovo episodio si è verificato nel Barese, a Sannicandro, intorno alle 12. Un video amatoriale diffuso sui social da una residente mostra un uomo, con il volto coperto da un passamontagna e armato, che avrebbe rapinato una gioielleria in piazza Cesare Battisti. Nella fuga a piedi per le vie cittadine il malvivente è stato inseguito da due carabinieri, liberi dal servizio, che sono riusciti a bloccarlo prima dell'arrivo dei colleghi della compagnia di Modugno. Secondo quanto si apprende, il commando era composto da altre tre persone, fuggite a bordo di un Suv e al momento irreperibili. 🔗 Leggi su Agi.it

