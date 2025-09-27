Ancora lavori sulla A26 | chiuso lo svincolo di Baveno

Novaratoday.it | 27 set 2025

Chiuso lo svincolo di Baveno per chi proviene da sud.Autostrade per l'Italia ha comunicato che sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22 di domenica 28 alle 6 di lunedì 29 settembre, sarà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

lavori a26 chiuso svincoloNuove chiusure notturne sull'A26. - Autostrade per l'Italia, comunica che per consentire lavori di manutenzione del viadotto 'Stronetta', dalle 22 di venerdì 26 alle 6 di sabato 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellon ... Secondo verbanianotizie.it

lavori a26 chiuso svincoloA26, chiuso il tratto tra Casale Nord e Sud per lavori notturni - CASALE – Sulla autostrada A26 Genova Voltri–Gravellona Toce, è prevista una chiusura temporanea del tratto compreso tra Casale Monferrato nord e Casale Monferrato sud nella notte tra lunedì 15 e ... Lo riporta ilpiccolo.net

