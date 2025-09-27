Ancora droni sull’Europa | sorvolata la più grande base militare della Danimarca È un attacco ibrido

Alcuni droni hanno sorvolato la più grande base militare della Danimarca. È accaduto ieri sera, come annunciato dalla Polizia. “Posso confermare che abbiamo avuto un episodio intorno alle 20.15 – ha spiegato all’ Afp l’ufficiale Simon Skelsjaer – e che è andato avanti per diverse ore. Uno o due droni sono stati visti all’esterno e sopra la base aerea di Karup, ma non li abbiamo abbattuti”. Nelle ultime ore, i velivoli non identificati, hanno sorvolato anche altre basi militari danesi, come ha spiegato un portavoce dell’esercito. Al momento, le forze dell’ordine hanno confermato la cooperazione con i militari nelle indagini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

