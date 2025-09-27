La Guardia di Finanza di Ancona, al termine di una complessa operazione, ha scoperto una fabbrica clandestina di sigarette contraffatte occultata all’interno di un bunker sotterraneo. L’accesso era consentito mediante un sofisticato congegno idraulico che mascherava perfettamente il bunker, dove erano installati i macchinari e custodite tonnellate di sigarette contraffatte. Sulla base di perizie tecniche eseguite, l’impianto sequestrato risulta avere una capacità produttiva di circa 2 miliardi e 700 milioni sigarette in un solo anno, e 7.200.000 circa al giorno. Gli accertamenti hanno permesso di individuare un apparente deposito di logistica di oltre 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ancona, scoperta fabbrica clandestina di sigarette in un bunker: un arresto