Ancona in un bunker scoperta la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Italia

Una scoperta senza precedenti. La Guardia di Finanza di Ancona ha individuato una gigantesca fabbrica clandestina di sigarette nascosta all'interno di un bunker sotterraneo di oltre 1.600 metri quadrati. Si tratta della più grande struttura mai rinvenuta in Italia, con un sequestro record di oltre 300 tonnellate di sigarette di contrabbando. Un bunker tecnologico e ben camuffato. L'opificio era accessibile solo tramite un sofisticato sistema idraulico a scomparsa, azionato da un telecomando occultato. Una volta sollevata la struttura, si apriva l'ingresso a un vero e proprio impianto industriale sotterraneo, dotato di corridoi, impianti di aerazione, illuminazione e perfino alloggi per 18 operai con letti, bagni e cucina.

