ancona come si vota alle elezioni regionali 2025 e fac simile della scheda

Ancona, 27 settembre 2025 – Marche al voto nelle giornate di domenica 28, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15, per scegliere il nuovo presidente della Giunta regionale e rinnovare la composizione dell'Assemblea legislativa. In provincia di Ancona (464 sezioni di cui quattro ospedaliere) saranno chiamati alle urne 404.299 elettori. Sono invece 43.125 gli elettori all'estero. La scheda elettorale sarà di colore arancione. I candidati presidente . Cosa serve per votare. Le modalità di voto. Nullo il voto disgiunto. I candidati presidente . Ai sei candidati governatori sono collegate sei coalizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

