Ancona capitale internazionale della vela | nel capoluogo dorico il Mondiale classe Platu 25

ANCONA – Il campionato mondiale di vela classe Platu 25 sbarca ad Ancona: i partecipanti all’evento organizzato dalla Sef Stamura Ancona, tra protagonisti e accompagnatori attesi a Marina Dorica, sono circa duecento e cominceranno ad affluire al porto turistico già da domani, domenica 28. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

