Ancona capitale internazionale della vela | nel capoluogo dorico il Mondiale classe Platu 25
ANCONA – Il campionato mondiale di vela classe Platu 25 sbarca ad Ancona: i partecipanti all’evento organizzato dalla Sef Stamura Ancona, tra protagonisti e accompagnatori attesi a Marina Dorica, sono circa duecento e cominceranno ad affluire al porto turistico già da domani, domenica 28. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Ancona aspirante Capitale italiana della Cultura 2028: è tra le 25 città in corsa
Capitale della Cultura 2028, da Ancona a Catania: ecco i 24 avversari di Forlì-Cesena
Variazione di bilancio, soldi anche per il progetto "Ancona capitale italiana della Cultura"
? Daniele Vimini, vicesindaco di Pesaro e candidato PD alle elezioni regionali, rilancia il tema del protagonismo delle città. Cultura e turismo al centro: sostegno ad Ancona 2028, cantiere verso Capitale Europea della Cultura 2033 e valorizzazione dei ca - facebook.com Vai su Facebook
Anci Marche sostiene candidatura Ancona Capitale Cultura 2028. "Avrebbe ricadute positive per tutti i Comuni delle Marche" #ANSA - X Vai su X
Ad Ancona Campionato nazionale di vela Ingegneri, 13 equipaggi - All'insegna dell'inclusione il Campionato Nazionale di Vela degli Ordini degli Ingegneri d'Italia che si terrà, per la prima volta ad Ancona da domani 5 settembre al 7 settembre in concomitanza con la ... Da ansa.it