Anche il Coni Abruzzo al trofeto estivo 2025 di Lignano Sabbiadoro

Ilpescara.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche l'Abruzzo sarà protagonista del trofeo Coni Estivo 2025, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1° ottobre. L'assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, ha consegnato al Presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, il vessillo regionale, simbolo di identità e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

coni abruzzo trofeto estivoAnche il Coni Abruzzo al trofeto estivo 2025 di Lignano Sabbiadoro - L'assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, ha consegnato al presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, per la partecipazione alla manifestazione dal 28 settembre al primo ottobre ... ilpescara.it scrive

coni abruzzo trofeto estivoIl CONI Abruzzo pronto a sventolare il vessillo regionale al Trofeo CONI Estivo 2025 - L’Abruzzo si prepara a vivere con entusiasmo l’edizione 2025 del Trofeo CONI Estivo, in programma a Lignano Sabbiadoro. Come scrive laquilablog.it

