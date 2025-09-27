Anche il Coni Abruzzo al trofeto estivo 2025 di Lignano Sabbiadoro
Anche l'Abruzzo sarà protagonista del trofeo Coni Estivo 2025, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1° ottobre. L'assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, ha consegnato al Presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, il vessillo regionale, simbolo di identità e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: coni - abruzzo
