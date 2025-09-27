Anche FISM firma il protocollo d’intesa tra l’Associazione Bottega dei Talenti Caterina & Francesca APS | La scuola senza barriere
Alla Loggia Fra’ Giocondo di Verona si è tenuto un incontro che ha sancito la firma di un protocollo d’intesa tra l’Associazione Bottega dei Talenti Caterina & Francesca APS e un gruppo eterogeneo di soggetti istituzionali. L’accordo prevede una collaborazione su più fronti: formazione, attività scolastiche, ricerca e progetti di sensibilizzazione. L'articolo Anche FISM firma il protocollo d’intesa tra l’Associazione Bottega dei Talenti Caterina & Francesca APS: “La scuola senza barriere” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
