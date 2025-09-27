Anche FISM firma il protocollo d’intesa tra l’Associazione Bottega dei Talenti Caterina & Francesca APS | La scuola senza barriere

Orizzontescuola.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Loggia Fra’ Giocondo di Verona si è tenuto un incontro che ha sancito la firma di un protocollo d’intesa tra l’Associazione Bottega dei Talenti Caterina & Francesca APS e un gruppo eterogeneo di soggetti istituzionali. L’accordo prevede una collaborazione su più fronti: formazione, attività scolastiche, ricerca e progetti di sensibilizzazione. L'articolo Anche FISM firma il protocollo d’intesa tra l’Associazione Bottega dei Talenti Caterina & Francesca APS: “La scuola senza barriere” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fism - firma

Da UniBa e Fism protocollo sulle nefropatie professionali - Il dipartimento di Medicina del lavoro dell’università Aldo Moro di Bari, con la Federazione delle società medico scientifiche italiane (Fism), presieduta da Loreto Gesualdo, ha condotto un progetto ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Fism Firma Protocollo D8217intesa