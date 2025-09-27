Anaïs Drago in concerto Al Cisim jazz senza paletti

Secondo appuntamento al Cisim di Lido Adriano per la rassegna musicale ’Le forme del jazz a venire’: stasera alle 21.30 (ingresso gratuito) si ascolterà dal vivo il progetto “Relevé” di Anaïs Drago (violino ed elettronica). Già vincitrice del Top Jazz 2021 come miglior nuovo talento, Anaïs Drago si esibirà in trio con il clarinettista Federico Calcagno e il batterista e percussionista Max Trabucco. La formazione è fresca di debutto discografico: il live Relevé è uscito su Cd lo scorso aprile. Il trio si è formato nel 2023, inizialmente con il nome di “Terre Ballerine”. Dopo il primo anno di concerti in rassegne e festival europei la formazione ha cambiato il nome nell’attuale “Relevé”, termine che nel gergo della danza classica indica la salita sulle punte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

