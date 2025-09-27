Amplifon alza l’asticella verde | strategia climatica validata dalla SBTi
Amplifon accelera sulla sostenibilità e si impegna a ridurre del 42 per cento le emissioni dirette di gas serra (Scope 1 e 2) e del 25 per cento quelle indirette (Scope 3) entro il 2030, rispetto ai livelli del 2023. Il piano, denominato Listening to our Planet, è stato validato dalla Science Based Targets initiative (SBTi), lo standard internazionale che certifica gli obiettivi climatici delle aziende in linea con l’Accordo di Parigi. L’impegno non riguarda solo l’organizzazione interna. Entro il 2030, il 44,36 per cento dei fornitori della società – in termini di emissioni relative ai beni e servizi acquistati – dovrà adottare obiettivi di riduzione coerenti con la scienza climatica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Questa mattina grazie a Fondazione Amplifon abbiamo avuto la possibilità di ascoltare la ricca storia di Don Ciotti che ha condiviso con noi racconti e ricordi della sua vocazione fatta di impegni sociali. Una testimonianza di umanità, coraggio e fede nella giust - facebook.com Vai su Facebook
