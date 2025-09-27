Il rapporto con l’intimità, in Italia, sta cambiando con una rapidità sorprendente. L’ultima indagine curata dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica, che Sbircia la Notizia Magazine ha analizzato insieme all’agenzia stampa Adnkronos, delinea desideri, timori e comportamenti che si intrecciano fra lenzuola, chat e fantasie, suggerendo una società sempre più fluida. Relazioni stabili e infedeltà . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Amore liquido: un italiano su tre tradisce, le app creano nuove coppie