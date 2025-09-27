Amministratori locali presidio di ascolto e affidabilità per i cittadini
L’ANCI Lazio Training Camp 2025 rappresenta un appuntamento di straordinaria importanza per tutta la comunità amministrativa del Lazio e non solo. In questi giorni, sindaci e amministratori locali hanno avuto modo di confrontarsi, condividere le proprie esperienze e approfondire le sfide che ogni giorno affrontano sul territorio. Sono proprio loro, infatti, a essere il primo vero punto di contatto tra le istituzioni e i cittadini, a portare sulle proprie spalle il peso e la responsabilità delle comunità, a interpretare i bisogni reali delle persone e a trovare soluzioni concrete ai problemi quotidiani”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
All'Anci Lazio Training Camp 2025 tenutosi a Sperlonga (Latina) è intervenuto Fabio Trancassini, questore della Camera dei deputati
