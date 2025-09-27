AMIGA Tombstones Scavalca il Muro | Dal C64 all’Amiga il Duello è Servito!

Gamesandconsoles.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attenzione, comunità Amiga!  Preparatevi a sfoderare le vostre pistole perché una leggenda del retrogaming a 8-bit sta per invadere i vostri schermi a 16-bit.  Docster, noto sviluppatore per Commodore 64, ha deciso di rispondere alle voci che circolavano da tempo: sì, sta portando la sua collezione di giochi sull’Amiga! E il primo proiettile, anzi, il primo gioco a varcare la frontiera è  Tombstones Amiga Version, disponibile ora su  itch.io. Non è solo un porting, è una dichiarazione d’intenti. Docster ha annunciato che probabilmente utilizzerà strade diverse per questi porting, sperimentando con i tool a disposizione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: amiga - tombstones

Scavalca un muro e cade nel lago: ripescato - Vacanza da dimenticare per un turista americano di 43 anni, che venerdì a mezzanotte ha fatto un bagno fuori programma... Da ilgiorno.it

Si perde, scavalca un muro ma non si accorge che oltre c’è uno strapiombo: 38enne muore sul colpo - La tragica morte di un turista britannico dopo aver festeggiato l’addio a celibato di un suo amico in Portogallo. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Amiga Tombstones Scavalca Muro