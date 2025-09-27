AMIGA Tombstones Scavalca il Muro | Dal C64 all’Amiga il Duello è Servito!
Attenzione, comunità Amiga! Preparatevi a sfoderare le vostre pistole perché una leggenda del retrogaming a 8-bit sta per invadere i vostri schermi a 16-bit. Docster, noto sviluppatore per Commodore 64, ha deciso di rispondere alle voci che circolavano da tempo: sì, sta portando la sua collezione di giochi sull’Amiga! E il primo proiettile, anzi, il primo gioco a varcare la frontiera è Tombstones Amiga Version, disponibile ora su itch.io. Non è solo un porting, è una dichiarazione d’intenti. Docster ha annunciato che probabilmente utilizzerà strade diverse per questi porting, sperimentando con i tool a disposizione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: amiga - tombstones
