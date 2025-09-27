Amici 25 novità sulle classi e la ex star de il collegio

anticipazioni sulla nuova edizione di amici 25. La venticinquesima stagione di Amici si appresta a tornare con numerose novità e sorprese che coinvolgeranno sia i nuovi talenti che il pubblico affezionato. La scuola di Maria De Filippi riaprirà le sue porte presso gli studi Titanus Elios, promettendo un palinsesto ricco di emozioni, sfide e personaggi provenienti da diversi background. Tra le principali novità spicca il ritorno di figure storiche e l’introduzione di volti noti già conosciuti dal grande pubblico. le novità principali della stagione. Tra le innovazioni più attese figura il rientro di Veronica Peparini nel ruolo di insegnante di danza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Amici 25, novità sulle classi e la ex star de il collegio

In questa notizia si parla di: amici - novit

Buongiorno amici mercoledì arriva un carico gigante di novità e al suo interno c'è anche tanto >> shhhhh intanto sbircio solo #fiaba - facebook.com Vai su Facebook

Amici 25: tutte le anticipazioni della prima puntata, 28 settembre - Le anticipazioni sulla nuova classe di Amici 25: i nomi di tutti gli allievi ammessi e gli ospiti della prima puntata in onda il 28 settembre ... Come scrive 105.net

La nuova classe di Amici 25, profili Instagram di cantanti e ballerini: ecco chi sono i 17 allievi – FOTO e VIDEO - Si è formata la nuova classe di Amici 25, ecco i profili social di cantanti e ballerini: tutto sui 17 allievi. Si legge su gay.it