amici 25 al via chi sono gli allievi ospiti irama daniele doria e geppi cucciari

Al via Amici di Maria De Filippi 2025 con la prima puntata con cui si è formata la nuova classe di allievi, tanti gli ospiti in studio. L’attesa edizione numero 25 di Amici di Maria De Filippi è pronta a partire. La prima puntata, in cui verrà formata la nuova classe di allievi, andrà in onda domenica 28 settembre su Canale5, a partire dalle ore 14:00. Tanti gli ospiti in studio, dal vincitore dell’ultima edizione Daniele Doria, alla conduttrice Simona Ventura, fino a Irama, Stash e il ballerino Giuseppe Giofrè, Francesca Fagnani e Geppi Cucciari. Tra i ballerini, il ritorno più rilevante è di Alessio Di Ponzio, dopo che un infortunio lo aveva costretto al ritiro nella scorsa edizione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

