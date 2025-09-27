Amici 25 al via chi sono gli allievi ospiti Irama Daniele Doria e Geppi Cucciari
Al via Amici di Maria De Filippi 2025 con la prima puntata con cui si è formata la nuova classe di allievi, tanti gli ospiti in studio. L’attesa edizione numero 25 di Amici di Maria De Filippi è pronta a partire. La prima puntata, in cui verrà formata la nuova classe di allievi, andrà in onda domenica 28 settembre su Canale5, a partire dalle ore 14:00. Tanti gli ospiti in studio, dal vincitore dell’ultima edizione Daniele Doria, alla conduttrice Simona Ventura, fino a Irama, Stash e il ballerino Giuseppe Giofrè, Francesca Fagnani e Geppi Cucciari. Tra i ballerini, il ritorno più rilevante è di Alessio Di Ponzio, dopo che un infortunio lo aveva costretto al ritiro nella scorsa edizione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: amici - sono
Si sono sposati in segreto! Matrimonio blindato e pieno di famosi per l’ex Amici e il figlio vip
Carlo Ancelotti, chi sono i figli Davide (nuovo allenatore del Botafogo) e Katia (ex concorrente di Amici)
“Mi hanno augurato di prendere una corda e togliermi la vita perché sono diverso. Per fortuna non assomiglio a quella gente di me**a”: Antonino di “Amici” si sfoga
Amici Buongiorno. Sono felice di condividere con voi la mia gioia! Oggi sarò in diretta a @storieitalianerai dalla meravigliosa @eleonora_daniele_official ? Grazie Eleonora ? Allle 11.20 tutti davanti alla TV sintonizzati su Rai 1. @rai1official - facebook.com Vai su Facebook
Abuja, 8 settembre 2025 "Carissimi amici, sono rientrato in #Nigeria dopo un breve intervallo in Italia. Voglio condividere con voi due attività di grandissimo valore educativo e formativo di questo periodo" Padre Riccardo Castellino https://missionidonbosco.or - X Vai su X
Amici 25: chi sono i cantanti ammessi? Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova classe - Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova classe su Canale 5 dal 28 settembre. Riporta tag24.it
Chi sono i concorrenti Amici 25: tutti i profili Instagram dei 18 allievi/ Spuntano dei nomi già famosi - Amici 25, presentati i primi 13 concorrenti: da Plasma a Maria Rosaria Dalmonte, chi sono i talenti che hanno conquistato subito il banco. ilsussidiario.net scrive