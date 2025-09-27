Manca sempre meno alla prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Riaprono ufficialmente le porte della scuola più famosa d’Italia. Domani, domenica 28 settembre, a partire dalle ore 14 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del talent show con al timone Maria De Filippi. Come è noto, nel corso della prima puntata (registrata nella giornata di giovedì 25 settembre), il pubblico conoscerà la nuova classe di Amici che, stando alle anticipazioni di Superguida Tv, quest’anno sarà formata da 17 allievi. I professori. Novità in arrivo sul fronte degli insegnanti che vedono un grande ritorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Amici 2025: novità e anticipazioni della prima puntata