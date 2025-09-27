America’s Cup Manfredi | Bagnoli balneabile entro il 2027
La Coppa America di vela farà da volano anche per la bonifica a mare di Bagnoli. Lo ha assicurato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Con la Coppa America nel 2027 si accelera la bonifica a mare nel tratto antistante la colmata – ha spiegato ai microfoni di Tg3 Campania – e tutti i manufatti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
