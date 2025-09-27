America’s Cup Manfredi | Bagnoli balneabile entro il 2027

Napolitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Coppa America di vela farà da volano anche per la bonifica a mare di Bagnoli. Lo ha assicurato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Con la Coppa America nel 2027 si accelera la bonifica a mare nel tratto antistante la colmata – ha spiegato ai microfoni di Tg3 Campania – e tutti i manufatti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: america - manfredi

America's Cup 2027, la sfida del sindaco Manfredi: «Bagnoli balneabile dopo le regate»

Gaetano Manfredi: “La Coppa America è un’occasione di crescita”

America's Cup a Napoli, Manfredi da Genova: «Dopo la gara velica, mare balneabile e accesso pubblico»

america8217s cup manfredi bagnoliAmerica's Cup, il sindaco Manfredi annuncia: "Tornerà balneabile il mare di Bagnoli" - Questo è l'impegno che si è assunto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi davanti al consiglio ... Lo riporta tuttonapoli.net

america8217s cup manfredi bagnoliAmerica’s Cup, Manfredi: “Bagnoli balneabile entro il 2027” - Le rassicurazioni del sindaco di Napoli fanno seguito a quelle già fornite al salone nautico di Genova ... Riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: America8217s Cup Manfredi Bagnoli