Ambulanze multate dagli autovelox la rassegnazione degli operatori | Niente ricorsi preferiamo pagare

Ambulanze in codice rosso multate dagli autovelox nonostante le sirene accese. Un paradosso che, ancora, colpisce molte realtà del soccorso, comprese quelle della nostra provincia. Tra queste, la Croce Verde di Bergamo con sede a Brusaporto, che ha recentemente segnalato l’ennesimo episodio. Protagonista dell’assurda vicenda un’ambulanza in emergenza partita dall’ospedale di Treviglio alla volta del reparto di neurorianimazione degli Spedali Civili di Brescia, multata pur trasportando un paziente critico, con unità mobile di rianimazione e personale composto da medico rianimatore, infermiere e due soccorritori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ambulanze multate dagli autovelox, la rassegnazione degli operatori: “Niente ricorsi, preferiamo pagare”

