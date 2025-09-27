Ambulanza soccorre un 36enne algerino che tenta di ferirsi per strada lui aggredisce i sanitari con un coltello | bloccato dalla polizia

Ilgazzettino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BOLZANO - Da vittima ad aggressore. Ieri, venerdì 26 settembre, la polizia di Stato ha arrestato uno straniero che ha attaccato con un coltello il personale sanitario, giunto in. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

ambulanza soccorre un 36enne algerino che tenta di ferirsi per strada lui aggredisce i sanitari con un coltello bloccato dalla polizia

© Ilgazzettino.it - Ambulanza soccorre un 36enne algerino che tenta di ferirsi per strada, lui aggredisce i sanitari con un coltello: bloccato dalla polizia

In questa notizia si parla di: ambulanza - soccorre

ambulanza soccorre 36enne algerinoAmbulanza soccorre un 36enne algerino che tenta di ferirsi per strada, lui aggredisce i sanitari con un coltello: bloccato dalla polizia - Ieri, venerdì 26 settembre, la polizia di Stato ha arrestato uno straniero che ha attaccato con un coltello il personale sanitario, giunto in via Maso della Pieve dopo una segnalazione da parte di un ... Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Ambulanza Soccorre 36enne Algerino