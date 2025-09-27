Ambulanza soccorre un 36enne algerino che tenta di ferirsi per strada lui aggredisce i sanitari con un coltello | bloccato dalla polizia
BOLZANO - Da vittima ad aggressore. Ieri, venerdì 26 settembre, la polizia di Stato ha arrestato uno straniero che ha attaccato con un coltello il personale sanitario, giunto in. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
