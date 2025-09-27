Alzate Brianza picchiava la madre per ottenere soldi | arrestato un uomo di 47 anni

Quicomo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finito in carcere un uomo di 47 anni residente ad Alzate Brianza, accusato di atti persecutori, estorsione, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio ai danni della madre, una donna di 72 anni. L’arresto è stato eseguito ieri sera dai carabinieri della stazione di Cantù al termine. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alzate - brianza

Incidente all'alba ad Alzate Brianza: auto ribaltata, 3 ragazzi soccorsi

Picchiava ed estorceva 150 euro al giorno all’anziana madre per la cocaina: lei trova la forza di denunciarlo - È stato arrestato ieri sera un uomo di 47 anni, residente ad Alzate Brianza, con l’accusa di atti persecutori, estorsione, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio ai danni della madre, u ... Come scrive comozero.it

alzate brianza picchiava madreArrestato ad Alzate Brianza 47enne: picchiava e estorceva la madre per comprare droga - La vittima, 72 anni, ora si trova in località protetta Tra estorsioni e violenze continue, il 47enne avrebbe accumulato circa 15. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Alzate Brianza Picchiava Madre