Alzate Brianza picchiava la madre per ottenere soldi | arrestato un uomo di 47 anni

È finito in carcere un uomo di 47 anni residente ad Alzate Brianza, accusato di atti persecutori, estorsione, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio ai danni della madre, una donna di 72 anni. L’arresto è stato eseguito ieri sera dai carabinieri della stazione di Cantù al termine. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: alzate - brianza

Incidente all'alba ad Alzate Brianza: auto ribaltata, 3 ragazzi soccorsi

Sabato a Gorla Maggiore! I nostri Esordienti conquistano buoni risultati 5° Riva Francesco 11° Christian Salvi 12° Eric Meroni Complimenti a tutti i ragazzi per la determinazione e il grande lavoro di gruppo! #CiclismoGiovanile #Esordienti #gsalzatebrianza #C - facebook.com Vai su Facebook

Le immagini dal drone dell'enorme voragine che si è aperta lungo la Sp38, tra Cantù e Alzate Brianza, dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Como nella giornata di lunedì 22 settembre. - X Vai su X

Picchiava ed estorceva 150 euro al giorno all’anziana madre per la cocaina: lei trova la forza di denunciarlo - È stato arrestato ieri sera un uomo di 47 anni, residente ad Alzate Brianza, con l’accusa di atti persecutori, estorsione, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio ai danni della madre, u ... Come scrive comozero.it

Arrestato ad Alzate Brianza 47enne: picchiava e estorceva la madre per comprare droga - La vittima, 72 anni, ora si trova in località protetta Tra estorsioni e violenze continue, il 47enne avrebbe accumulato circa 15. msn.com scrive