Altro giro altra rimonta | l' Arezzo vince 3-1 al Comunale e dopo 60 anni spezza la maledizione Carpi

Dopo la vittoria in rimonta a Piancastagnaio, l'Arezzo torna in campo al “Città di Arezzo” per affrontare il Carpi, con l'obiettivo di sfatare un altro tabù dopo quello della Juve Next Gen e restare al comando della classifica.IL PREPARTITAÈ dal gennaio del 1966 che gli amaranto non escono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

