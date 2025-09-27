Altro giro altra rimonta | l' Arezzo vince 3-1 al Comunale e dopo 60 anni spezza la maledizione Carpi
Dopo la vittoria in rimonta a Piancastagnaio, l'Arezzo torna in campo al “Città di Arezzo” per affrontare il Carpi, con l'obiettivo di sfatare un altro tabù dopo quello della Juve Next Gen e restare al comando della classifica.IL PREPARTITAÈ dal gennaio del 1966 che gli amaranto non escono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altro giro di valzer nella Giunta Colangelo, via Cicerale e due new entry: c'è anche il padre di una consigliera in carica
Nick Kyrgios, altro vergognoso delirio contro Sinner: "Ci ha preso in giro"
Duplantis, altro giro altro record del mondo: lo svedese salta 6,29 metri a Budapest
Coppa Divisione, altra rimonta subita: la MGM 2000 va subito fuori - 3 con la Domus Bresso è arrivata un’altra battuta d’arresto per la squadra ... Scrive calcioa5live.com
MotoGp a Misano, Sprint in rimonta per Bastianini: "Non riusciamo a sfruttare il potenziale della moto" - Enea Bastianini recupera ben nove posizioni, approfittando dei ritiri di Fabio Quartararo, Marc Marquez e Brad Binder, per chiudere la gara corta del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimin ... Come scrive riminitoday.it