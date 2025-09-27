Lucca, 27 settembre 2025 - Da inceneritore a centro di raccolta: ad Altopascio è realtà il nuovo Centro di raccolta rifiuti, inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco Sara D’Ambrosio, del vicesindaco Daniel Toci, dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Mastromei e dei rappresentanti di Ascit e Reti Ambiente. La struttura, realizzata con 700mila euro di fondi comunali e 180mila euro della Regione Toscana tramite Ato Costa Toscana, è situata lungo via Bientina, al posto del vecchio inceneritore del Cerro, abbattuto nel 2017. Il centro rappresenta un punto di riferimento per la raccolta differenziata, il riciclo e il riuso, con una maggiore capacità rispetto alla precedente struttura temporanea e la possibilità di conferire nuovi tipi di rifiuti come cartone, sfalci, potature e oli esausti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Altopascio, inaugurato il nuovo Centro di raccolta Rifiuti