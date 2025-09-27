Alta tensione in Moldavia | escluso dalle elezioni un altro partito filorusso
A ventiquattr’ore dalle elezioni parlamentari, la Commissione elettorale centrale della Moldavia ha escluso dalla competizione un nuovo partito filorusso del Blocco patriottico. Si tratta di Moldova Mare (Grande Moldavia), guidato da Victoria Furtuna, accusato di finanziamento illecito, ricezione. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: alta - tensione
Cobolli, il gesto fa sbroccare Shelton: alta tensione sotto rete
Benfica-Gil Vicente (venerdì 26 settembre 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Alta tensione al Da Luz
Jos Verstappen e Horner discutono animatamente nel paddock a Silverstone: alta tensione in Red Bull
"Andatevene a #Milanello": #Lautaro attaccato, #Chivu alta tensione con tifosi #Inter - X Vai su X
Ancora alta tensione nei cieli d'Europa. Mentre la Danimarca denuncia un nuovo sconfinamento di droni, la NATO fa alzare due caccia stanziati in Lituania per la presenza velivoli russi vicino allo spazio aereo della Lettonia. Maria Grazia Fiorani per il Tg3 dell - facebook.com Vai su Facebook
Alta tensione in Moldavia: escluso dalle elezioni un altro partito filorusso - Dichiarati "fuorilegge" due dei quattro partiti che compongono il Blocco patriottico. Si legge su europa.today.it