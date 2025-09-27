Alta tensione in Moldavia | escluso dalle elezioni un altro partito filorusso

A ventiquattr’ore dalle elezioni parlamentari, la Commissione elettorale centrale della Moldavia ha escluso dalla competizione un nuovo partito filorusso del Blocco patriottico. Si tratta di Moldova Mare (Grande Moldavia), guidato da Victoria Furtuna, accusato di finanziamento illecito, ricezione. 🔗 Leggi su Today.it

