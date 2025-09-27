Alta tensione in consiglio comunale Girlanda contesta Parlagreco

Non è stato certamente un consiglio comunale tranquillo quello dello scorso 23 settembre, con un episodio in particolare che ha coinvolto l’assessore Micaela Parlagreco. Il suo nome era stato tirato in ballo più volte durante la discussione, in particolare dalla minoranza, che ha esposto perplessità e critiche sulla riuscita di Miss Italia – evento promosso dall’esponente del gruppo Lega – durante le comunicazioni del sindaco Fiorucci. Visto che l’assessore non era presente in quel momento l’argomento si è inizialmente chiuso senza la sua replica, ma quando era il momento di parlare dell’istituzione del marchio Deco, l’assessore Parlagreco ha chiesto di prendere parola ed intervenire anche in risposta alle critiche mosse precedentemente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

