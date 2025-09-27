Almanacco | Sabato 27 settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 27 settembre è il 270º giorno del calendario gregoriano (il 271º negli anni bisestili). Mancano 95 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Vincenzo de' Paoli, sacerdote e fondatore.Aforisma di SettembreQuando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendereISCRIVITI AL. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

