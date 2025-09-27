Almanacco e Oroscopo | Sabato 27 settembre | accade oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Sabato 27 Settembre è il 271° giorno del calendario gregoriano, mancano 94 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Vincenzo de’ PaoliProverbio di SettembreSettembre luna mancante, pija la 'ccetta e la ronca pisanteAccadde Oggi1915 – La nave da battaglia italiana Benedetto Brin affonda. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

È un magnifico momento per mettere in cantiere progetti fondamentali per ogni coppia, quindi se ci state facendo un pensierino non rimandate e passate all'azione.

Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 27 settembre 2025