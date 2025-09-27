Almanacco | Domenica 28 Settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Domenica 28 Settembre è il 272° giorno del calendario gregoriano, mancano 93 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San VenceslaoProverbio di SettembreLassa in setembre, se si pol, l'ua nera a far l'amore col solAccadde Oggi1928 – In Italia viene istituita la Federazione Italiana Rugby. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
