All’università BICOCca Marketing e mercati Laurea honoris causa conferita a Marotta

Il presidente dell' Inter, Giuseppe Marotta, ha ricevuto ieri all' Università di Milano-Bicocca la Laurea magistrale Honoris Causa in Marketing e mercati globali, alla presenza della rettrice Giovanna Iannantuoni, del direttore del dipartimento di Economia, metodi quantitativi e strategie d'impresa, Leo Ferraris, e della delegata della rettrice per lo Sport universitario, Lucia Visconti Parisio. "Per me è un grandissimo onore, che accolgo con profonda gratitudine - ha detto Marotta -. Questo conferimento non rappresenta solo un attestato del mio lungo percorso professionale, ma anche un tributo al valore culturale e sociale del calcio, oltre a riaffermare l'importanza dei valori di competenza, formazione e innovazione.

