La città accoglie un altro momento espositivo importante promosso dalla Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana. Il protagonista della mostra stavolta è l’artista che ha dato visibilità alla Piccola Atene e la Versilia nel mondo. Lo spazio Arte Bvlg, tra via Mazzini e via del Marzocco da oggi ospita con inaugurazione alle 19 la mostra di Emmanuel Fillion (nella foto), vincitore annunciato del 34° Premio Internazionale di Scultura "Pietrasanta e la Versilia nel mondo". La mostra va avanti fino a domenica 16 novembre. L’esposizone mostra si intitola "Dalle montagne alla carne all’anima": è un un omaggio all’artista vincitore del premio che gli verrà consegnato domenica 19 ottobre alle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allo spazio Bvlg. La grande arte entra in banca