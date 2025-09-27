Allevi il mieloma e il budino al cioccolato | Mi danno 2 anni di vita ma ne festeggerò 95

Ascoli Piceno, 27 settembre 2025 – “È un momento bellissimo quando alla fine di una infusione (la mia ventitreesima!!) ti portano il budino al cioccolato”. Non perde mai il suo spirito Giovanni Allevi, nemmeno in un letto d’ospedale, nemmeno nella sofferenza estrema, da quando, 3 anni fa, gli è stato diagnosticato un mieloma multiplo. Così ci ha abituato a vederlo: sempre ottimista e sorridente, nonostante tutto. E anzi il musicista e compositore ascolano trae forza dai suoi numerosi follower su Instagram, che tiene costantemente aggiornati sui suoi lavori e sulla sua salute. “Le statistiche mi danno due anni di vita, ma arriverò a 95 anni”, racconta in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

